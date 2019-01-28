تاريخية ينبع تستقبل المشاركين بالملتقى الأمني الثالث

قام عدد من المشاركين في الملتقى الأمني الثالث، بزيارة للمنطقة التاريخية بمحافظة ينبع، وبدأت الجولة بزيارة لمكتب الهيئة العامة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع وبيت بابطين التراثي، واستمعوا لشرح موجز عن الخدمات المقدمة للمستفيدين من قطاع السياحة وآلية عمل الهيئة للمحافظة على التراث الوطني.
ومن ثم انتقل الزوار الى سوق الليل التراثي واطلعوا على جهود الهيئة في اعادة تأهليه وتشغليه ليصبح متنفس للمهتمين بالحرف اليدوية والصناعات التقليدية، وانتهت الجولة بمشاهدة الشارع السياحي والتعرف على المشاريع المنفذة بالمنطقة التاريخية بحي السور التراثي.
يُذكر أن الملتقى الامني الثالث انطلقت فعالياته بتاريخ 5 جمادي الأولى 1440هـ بمحافظة ينبع بعنوان “الأمن الصناعي.. شراكة وتكامل”، والذي يجمع المختصين من المباحث العامة والهيئة العليا للأمن الصناعي ومنسوبي الشركات البترولية والصناعية.