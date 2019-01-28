تعليق الدراسة يوم الإثنين بتبوك والجوف وعرعر.. ووزير التعليم: أتمنى أن تشمل المعلمين والإداريين

الرئيسية أنحاء الوطن تعليق الدراسة يوم الإثنين بتبوك والجوف وعرعر.. ووزير التعليم: أتمنى أن تشمل...
أعلنت إدارتا تعليم الجوف وتبوك عن تعليق الدراسة في المدارس المتضررة من هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقتين اليوم (الإثنين).
وقالت إدارة التعليم بالجوف إنه بناءً على آخر تقارير الأرصاد، فقد وجه مدير التعليم بالإنابة عبدالله الزيدان بتعليق الدراسة في المدارس المُتضررة بالتنسيق مع مكاتب التعليم، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس.
فيما وجه مدير عام تعليم تبوك بتعليق الدراسة في مدارس مدينة تبوك ومراكزها، ومدارس محافظة ضباء ومراكزها، بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة.
كما قررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، تعليق الدراسة في مدارس مدينة عرعر، نظراً للحالة الجوية.
بدوره قال وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، إنه يأمل أن يشمل التعليق المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات فى المدارس المعلقة فيها الدراسة، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.