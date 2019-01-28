صدمة جديدة من “أبل” لعشاق “الآيباد”

عثر مهندس البرمجيات “ستيف سميث” على شفرة مصدرية داخل أحدث نظام تشغيل من أبل iOS 12.2 الذي يشير إلى وجود 4 تكوينات جديدة لجهاز iPad لا تتضمن معرفة الوجه؛ وهو ما يشير إلى أنها ستلتزم بمستشعر بصمة الإصبع فقط، ولن يمتلك متشعر بصمة الوجه؛ وهو ما يعني تصميم أكثر تقليدية.
ووفقاً لما نشره موقع engadget الأمريكي؛ فإن هذا الأمر لا يعد صادماً، خاصة أن أبل ترغب في الالتزام بسعر أقل نسبياً، كما أنها ترغب في أن تحصل تقنية “بصمة الوجه” على مزيد من التطوير قبل طرحها.
كما تشير “شفرة المصدر” أيضاً إلى جهاز iPod touch جديد، الذي لن يمتلك أيضاً ستشعر بصمة وجه أو بصمة إصبع.
وأشار التقرير إلى أنه قد يكون هناك تحديث بسيط لجهاز iPad في الأعمال، ويبدو أن شركة Apple لديها على الأقل بعض الأجهزة الجديدة التي سيتم عرضها في الأشهر القليلة الأولى من عام 2019.