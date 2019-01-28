طالب يفوز بجائزة التفوق ويتبرع بقيمتها المادية لزميله المتوفى.. و”تعليم جازان” يكرمه

فاجأ أحد طلاب المتفوقين بمدرسة الشمهانية الابتدائية والمتوسطة التابعة لمكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي، مسؤولي تعليم منطقة جازان ومعلميه بالتبرع بجائزة تفوقه المالية كصدقة جارية لزميله الذي وافته المنية مؤخرا، ليتم تكريمه على صنيع عمله النبيل.
وكان الطالب، ويُدعى “صهيب بن عبده حمدي”، في حفل مدرسته لتكريمه مع الطلاب المتفوقين وحصد جائزة نقدية، ليعلن أمام الجميع رغبته في التبرع بنصيبه منها كاملًا لزميله، ويُدعى “ضياء حمدي”، الذي فارق الحياة غرقًا في الفصل الدراسي الأول، وكان يدرس معه بذات الفصل وتربطهما علاقة صداقة قوية.
من جهته، قام المدير العام لتعليم منطقة جازان، الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، اليوم الأحد، بتكريم الطالب “صهيب” في مكتبه نظير تبرعه بجائزة تفوقه صدقة عن زميله المتوفى، وبحضور المساعد للشؤون التعليمية ووالد الطالب.
وأكد “الأحوس” أن ما قام به الطالب من فعل نبيل ينم عن طيب أصله وحسن تربيته، مضيفاً أن الطالب يشكل نموذجاً للطالب المثالي الذي تظهر في سلوكياته الأخلاق الإسلامية لتقديم صورة صحيحة عن الإسلام وسماحته وتقديم رسالة جميلة عن الوطن.