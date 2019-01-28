فيديو | حوار طريف على الهواء بين عبدالعزيز الدغيثر ومصطفى الآغا عن تعدد الزوجات

شهد برنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، حواراً طريفاً بين مقدم البرنامج الإعلامي السوري مصطفى الآغا، والمحلل الرياضي عبدالعزيز الدغيثر، حول قضية تعدد الزوجات.
وقال الدغيثر خلال تواجده ضيفاً على البرنامج، إنه إذا كان لديه المقدرة على الزواج بأربع فسيفعل ذلك، مبيناً أن لديه الجرأة أن يقول ذلك على الهواء ولو استطاع لفعل لكن ليس لديه المقدرة.
ورد عليه الآغا حول رد فعل زوجته على كلامه ليؤكد الدغيثر أن زوجته مسلمة ولا يمكن أن تقول لا لما نزل في كتاب الله، وعلق الآغا مازحاً: “نهاية شغلي على إيده بإذن الله”، ورد الدغيثر: “إذا زواجي فيه قطع رزق لك ما أبيه”.
حوار طريف بين الآغا والدغيثر عن الزواج #صدى_اسيا pic.twitter.com/wCQDJ9VMVi
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) January 27, 2019