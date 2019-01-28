فيديو | وزير الإسكان يشرح وضع سوق العقار واحتياجاته.. ويمازح المديفر: “بتشتري ولا تبيع”

أكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن العقار الإسكاني في المملكة شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في العرض والطلب والتنظيمات.
جاء ذلك خلال استضافته في حلقة برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية” اليوم (الإثنين)، التي استعرض فيها وضع سوق العقار في المملكة، مؤكداً أنه من ناحية العرض فالسوق السعودي نمى بمعدل دخول 370 ألف وحدة سكنية سنوياً للسوق.
وأضاف أن العرض وصل إلى 6 ملايين و900 ألف وحدة سكنية، 3 ملايين و600 ألف شغلها أسر سعودية و2 مليون أسر غير سعودية، والشاغر مليون، مشيراً إلى أن نسبة 60% من الأسر السعودية يملكون منازل، والمستأجرين في حدود المليون و300 ألف، ويوجد مليون شاغرة.
وأشار إلى أن طموح برنامج الإسكان أن ترفع مستوى التملك وهذا يحتاج 160 ألف تملك في 2019، و202 ألف في العام القادم، مؤكداً أن تنظيمات وساسيات الإسكان في فترة سابقة أسهمت في وجود فجوة بين العرض والطلب.
أرقام هامة من معالي #وزير_الإسكان_في_الصورة
لدينا الآن 6 مليون و900 ألف وحدة سكنية بالمملكة، تستفيد منها 3600 أسرة سعودية، ومليونيي أسرة غير سعودية، والشاغر في حدود المليون. pic.twitter.com/Vm1M1Eea9H
— في الصورة (@Fealsora) January 28, 2019