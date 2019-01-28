فيديو | وزير الإسكان يشرح وضع سوق العقار واحتياجاته.. ويمازح المديفر: “بتشتري ولا تبيع”

أرقام هامة من معالي #وزير_الإسكان_في_الصورة

لدينا الآن 6 مليون و900 ألف وحدة سكنية بالمملكة، تستفيد منها 3600 أسرة سعودية، ومليونيي أسرة غير سعودية، والشاغر في حدود المليون. pic.twitter.com/Vm1M1Eea9H

— في الصورة (@Fealsora) January 28, 2019