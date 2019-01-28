60 بلاغًا واحتجاز 51 شخصًا ووفاة مقيم في أمطار المدينة ومحافظاتها

المدينة المنورة – عبدالرحمن المحمادي
شهدت منطقة المدينة المنورة أمطار متوسطة إلى غزيره ولله الحمد من مساء يوم أمس الأحد الموافق ١٤٤٠/٥/٢١ وصباح هذا اليوم الاثنين ١٤٤٠/٥/٢٢ على المدينة المنورة و محافظاتها.
وتفصيلا للحالة الجوية اشار المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني ان الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة انه هطلت امطار غزيرة على المدينة المنورة و محافظاتها و عليه تم نشر فرق الدفاع المدني منذ وقت مبكر وتجهيز مناطق الاسناد الآلي و البشري بالقوارب و المعدات الفنية ودوريات السلامة لمواجهة الحالة وتخفيف أضرارها، وتم عقد لجنة الدفاع المدني الفورية بالمدينة المنورة برئاسة مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة و لجان التنسيق بين الجهات المعنية بالمحافظات الخارجية
واضاف” ان كافة القطاعات التي تعمل سويا مع الدفاع المدني كانت على قدر كبير من تنفيذ خطة الامطار المعتمدة من قبل سمو امير منطقة المدينة المنورة الامير فيصل بن سلمان ال سعود و الذي يتابع الحالة الجوية منذ بدايتها ووجه حفظه الله كافة الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني الى القيام بمهامها و مسؤولياتها وفق خطة الطوارئ العامة قبل واثناء وبعد الحالات الماطرة بالمنطقة وسرعة اعادة الاوضاع الى ما كانت عليه ، و قد نفذ مدني المدينة خطة السيول و الامطار من خلال التحرك السريع والتمركز في النقاط الهامة التي حددت مسبقاً بكافة الآليات والقوى البشرية اللازمة للتعامل مع طبيعة المخاطر ، بمناطق الاسناد في الادارات الخارجية و التي تضم عددا من الجهات المعنية لتنفيذ خطط وتدابير الدفاع المدني في حالات الامطار والسيول كما ساهم التنسيق بين الادارات المعنية الى احتواء الحالة ولله الحمد.
واشار ” انه في ظل الحالة الجوية ارتفعت وتيرة التنسيق بين مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بالمنطقة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لنقل التحذيرات الخاصة بالحالة الجوية.
وابان ” انه نتيجة لهطول الامطار التي شهدتها المدينة المنورة و محافظاتها تلقت مراكز التحكم و التوجية بالمدينة المنورة و المحافظات عدد ( ٣٠٠٠ اتصال ) تم مباشرة ( ٦٠ ) بلاغاً حيث تم التعامل معها في حينها، و( ٩ ) بلاغات التماسات كهربائية و عدد ( ٥١) بلاغ احتجاز تم انقاذ ( ٤١ ) شخص و وفاة مقيم سوداني نتيجة سقوطة بسيل الاب بوادي الصفراء بالمسيجيد بمحافة بدر تم اخراجه عن طريق المواطنين وتسكين ٥ اسر نتيجة تضرر منازلهم من جراء الامطار، ومازالت فرق الدفاع المدني منتشرة لمتابعة الحالة الجوية و السيول المنقولة .
كما سالت عدة أودية بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها وتم اغلاق بعض الطرق احترازيا طريق منتزه البيضا وبعض الطرق بين المحافظات و القرى و الهجر نتيجة تضرر الطرق من تساقط الصخور و تم تمرير ما يخص بعض الجهات المعنية في حينها
واكد” ان الجهات المعنية تعمل سوياً لإزالة الخطر ورفع مخلفات الامطار عل الطرق الخارجية وسحب المياه من الطرق و الشوارع والتقاطعات الرئيسية داخل المدن و المحافظات .
من جهته أكد سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدااحمرد الحربي على جاهزية فرق الدفاع المدني بالمنطقة و متابعة مستجدات الحالة الجوية المستمرة حتى يوم غداً الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٥/٢٣ بمشيئة الله .
ويدعو الدفاع المدني الجميع إلى اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري الأودية أو النزول للمواقع المنخفضة في بطون الأودية أو محاولات عبورها عند جريانها والحذر من السيول المنقولة.