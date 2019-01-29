إدارة نادي النصر تتقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط

أعلنت إدارة نادي النصر، شروعها بعد نهاية مباراة النصر و احد مباشرة بتقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط لطلب تصحيح الخطأ في قرار حكم المباراة وإلغاء الكرت الأصفر الذي ناله لاعب الفريق “عبدالرزاق حمدالله”.
وكان الحكم قد أنذر عبدالرازق حمدالله في الدقيقة 91 من عمر اللقاء الذي جمع بين النصر وأحد، اليوم الاثنين، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال نادي النصر في “تغريدة” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اليوم (الإثنين): “شرعت إدارة نادي النصر بعد نهاية مباراة النصر و احد مباشرة بتقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط لطلب تصحيح الخطأ في قرار حكم المباراة وإلغاء الكرت الأصفر الذي ناله لاعب الفريق “عبدالرزاق حمدالله” في الدقيقة 91″.
و أضاف :”وقد تم إخطار الاتحاد السعودي لكرة القدم بذلك” .