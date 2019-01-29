“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل في فلبينية قتلت سعوديًا وشرعت في قَتل إحدى بناته‎‏

نفذت وزارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء حكم القتل حداً في جانية قتلت مواطناً بحفر الباطن بالمنطقة الشرقية.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها إن امرأة فلبينية الجنسية تُدعى روسيليا باكونا اجمهول، أقدمت على قـتل المواطن حميد بن تركي بن حايف الفضلي، وذلك بطعنه وهو على فراشه بسكين في وجهه مما أدى لوفاته.
وأضاف البيان أن الجانية شرعت كذلك في قـتل إحدى بنات المواطن أثناء نومها بطعنها عدة طعنات بسكين وضربها بمطرقة في وجهها ورأسها مما أدى لإصابتها، وبعد ذلك حاولت الانتحار بقتل نفسها ما أدى لإصابتها.
وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية كانت ألقت القبض على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وأحيلت للمحكمة العامة وصدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها وحكم عليها بالقتل حداً لقتلها المجني عليه غيلة.
وأيد الحكم كلٌ من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجانية المذكورة، وُنفذ حكم القتل حداً بحقها صباح اليوم بمحافظة حفر الباطن.