الصقور تحلق بالمنافسة إلى أعلى درجاتها.. واللحظات الأخيرة تحسم السباق

حلقت الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز بالمنافسة الى أعلى درجات الاثارة والندية في ظل الحضور اللافت والنتائج القوية التي حققتها اليوم في رابع أيام المهرجان المقام حاليا في ملهم شمال الرياض ويستمر حتى الثالث من فبراير المقبل.
وتمكن الصقر (مزيون) لصاحبه برغش بن محمد برغش المنصوري من خطف صدارة الشوط الأول (سعودي ملواح – جير شاهين فرخ) بزمن قدره 16.791
فيما انتزع الصقر (مرعب) لصاحبه سعد إبراهيم البوعينين الأسبقية وتصدر الشوط الأول (سعودي ملواح – جير شاهين قرناس ) بزمن قدره 16.924.
وذهبت صدارة الشوط الثاني(سعودي ملواح – جير شاهين قرناس) لصالح الصقر (لهب) لصاحبه أرميزان عبدالله هجرس الدوسري بزمن قدره 18.945
وكان الشوط الثالث (سعودي ملواح – جير شاهين قرناس) من أقوى الأشواط اثارة وندية بعد تقاسم اًصحاب المراكز الثلاثة الأولى الرقم نفسه في عدد الثواني (18) ثانية الا أن أجزاء الثانية لعبت دورا في تتويج (شعاق) لصاحبه مسفر عبدالله هجرس الدوسري بعد أن حقق زمنا قدره 18.709 وجاء بعده في الوصافة
DESERT لصاحبه محمد برغش البرغش المنصوري بزمن قدره 18.718 وحل (مرعب ) لصاحبه محمد عبدالله الدوسري في المركز الثالث بزمن قدره 18.911
وكرم ناصر الناصر عضو مجلس إدارة نادي الصقور السعودي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الأشواط الأربعة التي جاءت نتائجها على النحو التالي:
الشوط الأول (سعودي ملواح – جير شاهين فرخ)
المركز الأول:مزيون لصاحبه برغش بن محمد بن برغش المنصوري بزمن قدره 16.791
المركز الثاني:شباب لصاحبه نايف بن عبدالله العرجاني بزمن قدره 17.066
المركز الثالث:محطم لصاحبه ارميزان بن عبدالله بن هجرس الدوسري بزمن قدره 17.349
الشوط الأول (سعودي ملواح – جير شاهين قرناس)
المركز الأول: مرعب لصاحبه سعد بن إبراهيم البوعينين بزمن قدره 16.924
المركز الثاني:مذخور لصاحبه حميد بن محمد بن برغش المنصوري بزمن قدره 17.475
المركز الثالث: اسناد لصاحبه بدر بن فهد الشمري بزمن قدره 18.851
الشوط الثاني(سعودي ملواح – جير شاهين قرناس)
المركز الأول:لهب لصاحبه ارميزان بن عبدالله بن هجرس الدوسري بزمن قدره 18.945
المركز الثاني:ذيب لصاحبه فلاج بن عبدالله بن هجرس الدوسري بزمن قدره 19.013
المركز الثالث:ذياب لصاحبه فهد بن محمد البرغش المنصوري بزمن قدره 19.095
الشوط الثالث (سعودي ملواح – جير شاهين قرناس)
المركز الأول:شعاق لصاحبه مسفر بن عبدالله بن هجرس الدوسري بزمن قدره 18.709
المركز الثاني:
DESERT
لصاحبه محمد بن برغش البرغش المنصوري بزمن قدره 18.718
المركز الثالث: مرعب لصاحبه محمد بن عبدالله الدوسري بزمن قدره 18.911