الفنان الأوبرالي “بوتشيلي” في حفل مباشر بالعلا الجمعة المقبل

الجمعة ١ فبراير #العلا ، على موعد مع الفنان الأوبرالي الذي أذهل العالم بإحساسه المرهف، وعذوبة وانسيابية صوته الذي سيصدح من جبال العلا.#بوتشيلي_في_العلا pic.twitter.com/grwOZDkVi8

— Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) January 28, 2019