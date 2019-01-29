جردة حساب متأخرة لهيئة الرياضة

رغم ان فترة الهيئة العامة السابقة للرياضة كانت قصيرة.. الا انها كانت مثيرة جدا.. حيث استبشرنا بقراراتها السريعة وتغييراتها الفورية ودعمها اللامحدود.. وكنت بصراحة اعتقد ان عملها ناتج عن خطة بعيدة المدى للنهوض بالرياضة السعودية واخراجها من القمقم.. وكلما لمست اي سلبية كنت اقول ان العمل الجيد لا يخلو من اخطاء.. وعلى امل ان الايجابيات ستمحو السلبيات وتخفيها وتخرج لنا مع مرور الوقت رياضة جميلة نزيهة يسودها العدل والانصاف وتسيطر عليها الاحترافية والعمل المنظم.
غير ان القرار الاخير بالتغيير واحلال رئيس جديد.. افاقنا من الحلم.. وكشف لنا عن حقيقة مرة للاسف.. وهي ان كل ما عملته الهيئة السابقة لم يكن ناتجا عن تخطيط او احترافية.. وانما كانت مجرد اجتهادات شخصية من رئيسها.. شجاعة في بعض الاحيان.. ومزاجية في بعض الاحيان.. بل وعشوائية مفرطة في غالب الاحيان!!!.
لنبدأ اولا بخروج منتخبنا المخزي من كأس اسيا.. والذي كشف لنا الكابوس الذي كنا نعيشه.. فالواضح جدا ان قرار الثمانية اجانب التاريخي لم يترك لنا مهاجما نعتمد عليه ولا صانع لعب يملأ العين ولا مدافع نستأمنه على شباكنا ولا حتى حارس مرمى.. فالاندية تركز صفقاتها الاجنبية على المهاجمين.. لذلك كان فتاتنا الصيعري وهتان.. فلم يستطع منتخبنا الوصول لمرمى اليابان التي كانت في اسوأ حال.. كما ان الاندية بعد المهاجمين ركزت على صناع اللعب.. فاختفى ايضا صانع اللعب السعودي الماهر واختفى المدافعون ايضا.. ولو اصيب العويس لا سمح الله فلن يجد المنتخب حارسا جيدا لان كل الاندية ركنت حراسها على الدكة وتعاقدت مع الخواجات.
وبعدما كنا نسخر من تجنيس بعض الدول للاعبيها.. اصبحنا نقلدهم ولكن بطريقة اقل نوعا ما.. من خلال الاعتماد على اللاعبين المواليد.. فاضفناهم الى الثمانية اجانب فاصبح كل فريق يمتلك تقريبا عشرة لاعبين غير سعوديين.. مما قلص فرص لاعبينا.. والكارثة اننا لم نستفد من هؤلاء المواليد في المنتخب على الاقل.. فلو اختار مدربنا العبقري ثلاثة مهاجمين منهم على الاقل (كمارا وعبدالفتاح والحاج) مثلا.. لربما استطعنا الوصول لشباك االيابان التي عقدتنا كرويا لسنوات طوال!!
ورغم كفاءة هذا المدرب مع التحفظ على اختياراته الهجومية.. الا ان رحيل المدرب السابق مارفيك كان في قمة الغرابة.. حيث كون منتخبا قويا منسجما بأدوات بسيطة اوصلتنا الى كأس العالم بفوزنا على العقدة المزمنة.. فكانت مكافأته الغاء العقد.. بحجة انه سيحسب على الادارة السابقة مثلما اقيل رئيس اتحاد القدم المنتخب واستبدلوه برئيس جاهز بلا انتخابات.. فقط كي لا يحسب على الادارة السابقة للهيئة.. بل حتى رئيس نادي الاتحاد نصحوه على الهواء مباشرة بتغيير المدرب سييرا لكي لا يحسب على ادارة الرئيس السابق للنادي!!
كثيرة هي القرارات التي ساهمت في قمع طموح الرياضيين السعوديين.. فالحكم السعودي (لقي مصرعه) في وقت مبكر عندما فتحت الهيئة الباب على مصراعيه للاندية لطلب حكام اجانب لاي مباراة وعلى نفقة الهيئة.. فتحول الحكم السعودي الذي كان يطلب في الدوريات المجاورة الى (ستوك) في المخازن او في دوري الدرجة الاولى.. بل انهم وعندما اعادوا اليهم بعض الثقة بتحكيم بعض مباريات كأس الملك ظهروا مهزوزين فاقدين للثقة منظرهم يثير الشفقة.. تماما كسجين افرج عنه ولكنه خائف من المجتمع!!.
ايضا كانت التدخلات في شؤون الاندية والتحكم فيها مثيرة للجدل.. فلم يعد للنادي او الرئيس اي سلطة في القرارات.. فالمدرب تختاره الهيئة.. واللاعبون الاجانب حسب ميزانية الهيئة واختيارها.. بل حتى الرئيس نفسه تختاره الهيئة حسب درجة الولاء والصداقة.. بل ان بعض الرؤساء لم تكتمل رسائل التهاني بتعيينهم حتى صدر قرار مزاجي بتغييرهم.
ورغم ان الدعم المادي الكبير للاندية بتسديد ديونها ومتأخراتها هو القرار التاريخي والافضل بلا ادنى شك.. ورغم ان الجميع يعرف بأنها جاءت بتوجيهات عليا من سمو ولي العهد.. الا انها ايضا تحسب لرئيس الهيئة السابق تركي ال الشيخ الذي اجتهد وطالب بها بعكس من كان قبله.. كون هذه الديون ناتجة عن اخطاء متراكمة من قبل باعتماد الاندية على هبات وتبرعات وتأخير الخصخصة وتضخيم مرتبات المحترفين ومشاكل لا حصر لها.
غير ان هذه الصلاحيات التي منحت بالكامل لهيئة الرياضة السابقة.. كان لها سلبيات مثلما لها ايجابيات.. صحيح ان الهيئة اراحت الاندية من هم الديون والقضايا وشكاوى الفيفا.. الا ان عملية دعم الصفقات الجديدة وصفقات المدربين للاندية لم تكن متوازنة.. فاستأثرث اندية المقدمة بنصيب عال من الدعم المادي.. فيما ظلمت بقية الاندية.. وكان يفترض ان تخصص الهيئة مبلغا مقطوعا لكل ناد وبالتساوي.. وتترك للنادي حرية الاختيار لتتحقق العدالة والاحترافية.
الشهادة لله ان لجهود الهيئة السابقة حسنات كثيرة.. منها تخفيض المرتبات الخيالية للاعبينا المحليين.. والذي كان صائبا من وجهة نظري.. رغم ان هناك من يقول: ولماذا يبقون الاجانب بنفس الاسعار؟؟.. ربما هذا القرار سيضطر لاعبينا مستقبلا للبحث عن عروض احترافية في الخارج تكسبهم احتكاكا مفيدا يجعلهم يرفعون رؤوسنا بدلا من تنكيسها كما حدث امام اليابان.
ايضا ربما من حسنات الهيئة السابقة ان اسلوب القمع والترهيب روض الكثير من المراهقين اعلاميا.. ولكن في المقابل تجاوزت نوعا ما على اعلاميين اخرين وكذلك رموز في الاندية دفعوا مئات الملايين.. وشككت في ذمم اداريين ولاعبين ننتظر منهم الان بعد التغيير ان يظهرون للملأ لتوضيح الصورة.. اما اثبات براءتهم او ادانتهم كتيسير الجاسم وانمار الحائلي والحكم المرداسي وطارق كيال ومحمد العويس وسلمان القريني وغيرهم!!
الهيئة السابقة كانت تدعي انها انقذت الاهلي من عقوبة الهبوط للدرجة الاولى في قضية العويس.. ويدعي رئيسها سرا انها ايضا انقذت الهلال في قضية خميس.. رغم اننا جميعا نعرف ان عقوبة الهبوط لا تطبق الا في حال التلاعب بنتائج المباريات كما حدث مع اليوفي سابقا.. او في حال وصول ديون النادي الى ارقام فلكية.. الا ان نفوذ الهيئة وسلطاتها التي اخافت بها الجميع جعلتهم يتحاشونها قدر المستطاع اما بالسكوت والموافقة واما بالمداراة واما بالانسحاب نهائيا من الوسط الرياضي حفاظا على ما تبقى من كبرياء!!