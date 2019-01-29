رئيس “نيوم” يكشف عن موعد بدء الأعمال الإنشائية للمشروع

كشف نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة “نيوم”، أن الأعمال الإنشائية في المشروع ستنطلق خلال أشهر معدودة، وأنه يتم حاليا التواصل مع المستثمرين داخليا وخارجيا.
وأوضح أمس الإثنين على هامش منتدى إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أن المشروع في منتصف الطريق من ناحية وضع الاستراتيجيات لكل قطاع على حدة، إضافة إلى وضع الاستراتيجية المتكاملة للمشروع
وأضاف حسب “أرقام”، أنه يتم حاليا التواصل مع مستثمرين محليين وأجانب، فهم جزء رئيس لتمويل المشروع، كما سيتم استقطاب استثمارات شراكة مع الحكومة، مؤكدا أن “نيوم” أول المستفيدين من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
يُذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والذي تطلقه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم ضمن 13 برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة 2030، يتضمن أكثر من 330 مبادرة ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات تحقيق الرؤية.