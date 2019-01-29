فيديو | وزير الإسكان يكشف عن المدة التي سينتظرها المواطن للحصول على مسكن بحلول 2020

كشف وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن استراتيجية الوزارة لحل مشكلة الإسكان بحلول عام 2020، تتمثل في 4 محاور رئيسية.
وقال، خلال استضافته في برنامج “في الصورة” الذي يُبث على قناة “روتانا خليجية”، إن المحور الأول هو تقليل فترة انتظار المواطن للحصول على الدعم السكني، مشيرا إلى أن متوسط الانتظار 3 سنوات.
وأضاف الحقيل أن المحور الثاني هو تمكين الأسر الأشد حاجة والضمانيين من الانتفاع ببرامج إسكانية متخصصة، مبينا أن المحور الثالث يتمثل في السياسات والتنظيم والبنية التحتية للمساعدة في جلب الاستثمار في قطاع الإسكان.
وأبان وزير الإسكان أن المحور الرابع يتمثل في الخدمة بقطاع الإسكان، من خلال توفير الخدمات الإلكترونية لتمكين المواطن من الخدمات الإسكانية بشكل يسير.
#وزير_الإسكان_في_الصورة
تقليل فترة انتظار المواطن للحصول على الدعم، وتمكين الأسر الأشد حاجة والضمانيين من الانتفاع ببرامج إسكانية متخصصة، أهم محاور استراتيجية #وزارة_الإسكان pic.twitter.com/YSlLKiygQj
— في الصورة (@Fealsora) January 28, 2019