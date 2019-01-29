فيديو | وزير الإسكان يكشف عن المدة التي سينتظرها المواطن للحصول على مسكن بحلول 2020

#وزير_الإسكان_في_الصورة

تقليل فترة انتظار المواطن للحصول على الدعم، وتمكين الأسر الأشد حاجة والضمانيين من الانتفاع ببرامج إسكانية متخصصة، أهم محاور استراتيجية #وزارة_الإسكان pic.twitter.com/YSlLKiygQj

— في الصورة (@Fealsora) January 28, 2019