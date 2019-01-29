ڤوكس سينما التابعة لماجد الفطيم تفتتح أول دار عرض بجدة في رد سي مول

جدة – سميرة سعيد
أعلنت ماجد الفطيم للسينما، الذراع السينمائية التابعة لماجد الفطيم، الرائدة في عالم مراكز التسوق والتجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن افتتاح أول صالات عرضها في جدة في رد سي مول بحضور بدر الزهراني، الرئيس التنفيذي لدى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ومسؤولين حكوميين وفريق تنفيذي من كل من ڤوكس سينما ورد سي مول.
وقد أعلنت ﭭوكس سينما في العام 2018 عن عزمها افتتاح 600 شاشة في المملكة خلال السنوات الخمس القادمة، وقد أكدت اليوم استحداث 110 شاشات ليتم تشغيلها في المملكة في نهاية العام 2019. وبعد افتتاح رد سي مول في جدة، تخطط ﭭوكس سينما افتتاح تجارب استثنائية في كل من مول القصر، وبرج المملكة وذا روف. وكجزء من التزامها بتوفير التجارب المختلفة لمحبي الأفلام في جميع أنحاء المملكة، فسوف تفتتح ﭭوكس سينما دور عرض لها في 10 مدن في المملكة تشمل الدمام وتبوك.
وتعليقًا على الافتتاح، قال خالد الشدياق، الرئيس التنفيذي بالإنابة لدى شركة ماجد الفطيم للسينما: ’’يسعدنا أن نحقق إنجازًا جديدًا إلى سلسلة إنجازاتنا بافتتاح دار عرض جديد لـڤوكس سينما في رد سي مول في جدة. ونحن على ثقة أن شراكتنا مع رد سي مول سوف تدعم نجاحاتنا وتساهم في استقطاب جمهور واسع إلى هذه التجارب. تعرف مدينة جدة بتراثها في الفن والثقافة. وسوف يثري هذا الافتتاح التنوع الترفيهي والثقافي لسكان المدينة وزوارها.‘‘
ويعد هذا الإعلان إنجاز جديد للشركة وتأكيدًا على التزامها بإثراء القطاع الترفيهي في المملكة وفق معايير عالمية، وهي الخطوة الأحدث لـڤوكس سينما ضمن خطة استثمارات ڤوكس سينما التي تبلغ 2 مليار ريال سعودي ومحور أساسي ضمن خطة استثمارات ماجد الفطيم في قطاعي الترفيه والتجزئة والبالغة 16 مليار ريال سعودي
تتجاوز سعة دار ڤوكس سينما في رد سي مول 1400 مقعدًا وتقدم تجارب متنوع تستقطب جميع محبي الأفلام. وتشمل تجاربها أول شاشة آيماكس بتقنية الليزر في المملكة من نوعها في المنطقة لتتيح تجربة مشاهدة واقعية لمحبي الأفلام الضخمة ضمن تعد الأحدث عالميًّا حيث يتم العرض بتقنية الليزر وتتميز بوجود 12 قناة للصوت.
تضم التجارب أيضًا ثلاثة شاشات مخصصة لتجربة جولد الفريدة والراقية التي تجمع بين الوجبات الخفيفة الراقية والأفلام، حيث تم تصميم قائمة الطعام للجمهور في السعودية بشكل خاص، لتجمع بين المذاق الشرق الأوسطي والطعام الراقي، أما تجربة KIDS المخصصة لرواد السينما الصغار، فهي مصممة بمقاعد ملونة لتمكن العائلة من مشاهدة الأفلام بمتعة وضمن أجواء عالية مريحة بالإضافة إلى قاعات للعب. ويمكن للجميع التمتع بما يقدمه نوتيلا بار، الشوكولاتة الدهن الأكثر شعبية في العالم.
تسعى ـ ڤوكس سينما إلى ترسيخ النجاح الذي حققته في رياض بارك، والتي حظيت بمستويات إشغال مرتفعة. شملت أفلام الافتتاح في رد سي مول كلاً من ’بومبلبي‘ و’أكوامان، و’البدلة‘ وHow to train your dragon’ و The Hidden World and Spiderman: Into the Spider-Verse ‘Spiderman: Into the Spider-Verse ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع www.voxcinemas.com.
وقد تأسست شركة “ماجد الفطيم” عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
وتحفل قصة نجاح “ماجد الفطيم” بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق “أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم”. وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 15 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 40 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.
تمتلك وتدير “ماجد الفطيم” اليوم 23 مركز تسوّق و13 فندقاً وثلاثة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة “ماجد الفطيم”، “مول الإمارات”، و”مول مصر”، ومراكز “سيتي سنتر”، ومراكز التسوق المجتمعية “ماي سيتي سنتر”، بالإضافة إلى أربعة مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم “كارفور” في 38 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير “ماجد الفطيم” أكثر من 230 متجراً في 15 دولة.
كما تدير “ماجد الفطيم” 322 شاشة سينما في صالات “ڤوكس سينما” التابعة لها، بالإضافة إلى 34 مركز ترفيه عائلي “ماجيك بلانيت” في المنطقة، والعديد من المنشآت الترفيهية المبتكرة مثل “سكي دبي”، “أوربي دبي” و”سكي مصر”، وغيرها.