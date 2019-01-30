الرئيسية رياضة أرقام روماني الأهلي الجديد.. هل تعيد للمجانين ذكريات كوماتشو؟؟
أنحاء – عادل رشيد :
تأمل جماهير الأهلي أن يتمكن صانع الألعاب الدولي الروماني نيكولاي ستانسيو والذي وقعت معه إدارة النادي عقداً مبدئياً على أن يتم التوقيع النهائي بعد الكشف الطبي لمدّة ثلاث سنوات ونصف، أن يعيد إليها ذكريات صانع الألعاب الماهر كوماتشو البرازيلي الذي مثل الأهلي في موسم ٢٠١٢ وبعدها لم يوفق الأهلي في صانع ألعاب بنفس جودته.
نيكولاي ستانسيو يبلغ السادسة والعشرين من العمر، وهو قادم من نادي سبارتابراغ التشيكي، ويلعب كصانع ألعاب خلف المهاجمين، وتبلغ القيمة السوقية له ٩ ملايين يورو، ومثّل منتخب بلادة تحت سن ٢١ عامًا موسم ٢٠١١، وفي عام ٢٠١٦-٢٠١٧ استدعي للمنتخب الأول.
مثّل منتخب رومانيا في كأس أمم أوروبا الأخيرة، وشارك في مباراتين أمام فرنسا وكان أحد نجوم اللقاء وأمام ألبانيا وحصل على تقييم ٧.٢٥، كما شارك في مسابقة الأمم الأوروبية للمنتخبات التي أقيمت هذا الموسم ٢٠١٨-٢٠١٩ خلال أيام الفيفا ولعب خلالها 6 لقاءات سجل هدفين وصنع هدفا واحدا وحصل على تقييم ٧.٣٨، كما حصل على نجم المباراة في لقاء واحد أمام ليتوانيا.
في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨ سجل أوّل مشاركة له مع فريق اندرلخت البلجيكي ببطولة يوربا ليغ، إذ شارك في ١٢ لقاء وسجل ٤ أهداف وصنع ٣ أهداف و٣ فرص وحصل على تقييم ٧.١٩، كما حصل على أفضل لاعب في المباراة لمرتين.
ستانسيو في الموسم الماضي بالدوري التشيكي شارك مع فريقه سبارتابراغ، في ١٤ لقاء ساهم خلالها بتسجيل ٩ أهداف سجل ٦ وصنع ٣ وفي الموسم الجاري مع سبارتابراغ يعتبر من أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بالدوري التشيكي اذ لعب ١٧ مباراة وساهم في ١١ هدفا سجل منها اربعة وصنع ٧ اهداف.