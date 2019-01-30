أمانة العاصمة المقدسة تٌكثف الرقابة على مغاسل الملابس

مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي :
كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمال الرقابة الميدانية على محلات مغاسل الملابس بمكة المكرمة بناطق بلدية جنوب مكة – وبلدية المعابدة الفرعية ، حيث تم تنفيذ حملة رقابية على مغاسل الملابس أسفر عنها ضبط عدة مخالفات ، منها وجود غسالات متهالكة وملاحظة تدني في مستوى النظافة العام واستخدام منظفات غير آمنة ، وجرى إتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.
وتركزت الحملة في الكشف عن مكونات المغاسل ومصادرة المياه ونظافة المحيط الخارجي و التأهيل الشامل للأرضيات والأسقف والتمديدات الصحية والكهربائية ومصادرة التالف من الآلات ومعدات الغسيل والتأكد من حصول العاملين على شهادات صحية و خلوهم من الأمراض اضافة إلى التأكد من حصول المغاسل على ترخيص لمزاولة النشاط واكتمال الإشتراطات الصحية والفنية بالمنشأة حسب لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية .