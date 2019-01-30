إنشاء قسم للطوارئ ومد العمل بمركز صحي الحمراء ليكون على مدار الساعة

جدة – عبدالرحمن المحمادي :
تماشياً مع خطة التحول لوزارة الصحة 2020 والتى تهدف إلى تقديم خدمات صحية ذات مستوى عالى طبقاً للمعايير الصحية المحلية، أطلق مستشفى الملك فهد بجدة العمل على مدار الساعة بمركز صحي الحمراء.
حيث أوضح الدكتور عبد الرحمن بخش المشرف العام على مستشفى الملك فهد والعزيزية بجدة أن المستشفى تسعى لتطوير دور المراكز الصحية حيث تساهم بشكل فعال فى تطوير الخدمات الصحية والإرتقاء بها بهدف التيسير على المرضى وكذلك تخفيف العبء عن المستشفى مما يتيح تقديم الخدمات بشكل أفضل.
وأضاف الدكتور بخش أن مركز الحمراء من المراكز الصحية المرتبط بالمستشفى إلكترونياً و يحول المرضى لمستشفى الملك فهد بشكل مباشر ، كما إنه من المراكز الصحية الحاصله على الإعتماد من المركز السعودى لإعتماد المنشأت الصحية “CABHI”.
وأشارت الدكتورة حنان صبان مساعد المدير لشئون المراكز الصحية إلى أن المراكز الصحية التابعة للمستشفى تشهد نهضة تطويرية للرفع من كفاءة العمل بها والذى يعتبر نقلة كبيرة للقطاع الصحى، حيث أن تنوع الخدمات الصحية التى يقدمها مركز صحى الحمراء من خلال عيادة الأمراض المزمنة وعيادة الأسنان وقسم الأشعة بالإضافة للمختبر والصيدلية ومع تفعيل قسم الطوارئ على مدار الساعة بفريق عمل من إستشاريين وأطباء مستشفى الملك فهد بجدة هو نقلة نوعية للخدمات الصحية المقدمة حيث يستقبل قسم الطوارئ الحالات الطارئة المتعددة بما فيها حالات كسور العظام البسيطة ويقدم العناية الكاملة لهم.