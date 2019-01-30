اختتام ورشة مفاهيم كتابة الرواية بأدبي جدة

وسط حضور ثقافي ملفت اختتم رواق السرد بنادي جدة الأدبي ورشته التدريبية والتي عنونها “بمفاهيم كتابة الرواية”، قدمها الأستاذ الدكتور حسن النعمي الناقد وأستاذ السرديات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
استمرت الورشة لمدة يومين بدأت في يومها الأول بترحيب من عضو رواق السرد سلطان العيسي بالحضور والضيف الكريم نيابة عن أعضاء الرواق، دشّن بعدها الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السلمي المدير الإداري بنادي جدة الأدبي الفعالية بتقديم موجز عن الضيف، ثم الإعلان عن نقل فعاليات النادي عبر البث المباشر في حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
قدم النعمي في اليوم الأول مجموعة من المحاور حول مفهوم الرواية، منها معنى السرد الفني أو الإجرائي، والسرد والواقع، ومنظور السرد.
وناقش فيها النعمي معادلة الشعر بالنثر، موضحًا بأن السرد هو قسيم الشعر.
بدأ اليوم الثاني بتقديم مميز لعضو الرواق سيف المرواني عن أهمية الدورة والمحاضر، ثم بدأ بعد النعمي ورشته باستذكار أهم المحاور والأفكار التي طرحت في اليوم الأول، بعدها قدم تحدث عن الإنسان والواقع والسرد، كذلك وظيفة السرد وعلاقاته، ثم طرح فكرة الكاتب والمؤلف الحقيقي والضمني. ثم تحدث عن القصة القصيرة ومفهومها وأهم خصائصها، مستشهدًا طوال الدورة بالعديد من النماذج الروائية والقصصية العربية والعالمية.
فتح بعدها النعمي مجال المداخلات للحضور الكريم، والتي أدارتها من الحانب النسائي عضوة الرواق سعاد السلمي، وفي الجانب الآخر سيف المرواني.
في ختام الدورة كرّم النادي الأستاذ الدكتور حسن النعمي.
تأتي الدورة ضمن نشاط رواق السرد للعام الأدبي الحالي، والتي تنوعت مابين الأمسيات والحوارات الثقافية وورش العمل الخاصة بالسرد.