“الإنذار المبكر”: أمطار رعدية على مكة والمدينة.. وسحب ممطرة مصحوبة بالغبار على الرياض

الرئيسية أنحاء الوطن “الإنذار المبكر”: أمطار رعدية على مكة والمدينة.. وسحب ممطرة مصحوبة بالغبار على...
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس في الساعات المقبلة بعددٍ من المناطق، مبيناً أن معظم مناطق المملكة ستشهد هطول أمطار رعدية.
وأوضح الإنذار أن منطقة الرياض ستشهد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد يتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة.
وأضاف أن الحالة ستبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة من مساء اليوم (الأربعاء)، وتشمل مدن الرياض والخرج والدوادمي والمجمعة والأجزاء المجاورة.
في حين تشهد منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتستمر الحالة حتى العاشرة صباحاً بمكة وحتى الـ 12 ظهراً في المدينة.
وتشمل الحالة مدن (جدة ومكة وذهبان وعسفان والجموم وثول والشعيبة وبحرة ورابغ) في مكة، وقد تمتد إلى الطائف والأجزاء المجاورة، أما في المدينة فستشمل مدن (ينبع والعيص والأكحل واليتمة ومهد الذهب والحناكية والمدينة والرايس).
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن أجزاء من مناطق حائل وتبوك والحدود الشمالية والقصيم والجوف والشرقية، ستشهد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.