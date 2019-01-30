نفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم ورشة عمل تعريفية بمسابقة المهارات التي ستنفذها الإدارة بالمنطقة تحت إشراف الأمانة العامة للمسابقة الوطنية للمهارات، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الأستاذ محمد المذن، وعميد الكلية التقنية ببريدة الدكتور فهد العيد وحضر الورشة قيادات الوحدات التدريبية والوكلاء ورؤساء الأقسام بالكلية وجميع المشاركين، واللجان العاملة.
وأفتتح “المذن” أعمال الورشة، بتعريف بالأمانة، والمسابقة بشكل عام، بالإضافة الى التأكيد على تعاون الجهات التعليمية بالمنطقة وحث الطلاب على التسجيل في المسابقة، وعرض مهام وعمل اللجان وشرح آلية التسجيل وحث الجميع على المساهمة سعياً لخدمة التدريب التقني والمهني.
وتخلل الورشة تعريف بالأمانة وتأسيسها والمسابقات التي تمت المشاركة بها، وعرض بعض الاحصائيات عن المسابقة الوطنية للمهارات بنسخها المختلفة، والمسابقات العالمية، لإكساب الحضور كماً هائل من المعلومات.
هذا وقدم عميد الكلية التقنية ببريدة المحور الثاني من ورشة العمل وشرحاً مفصل عن المسار ومقر المهارات.