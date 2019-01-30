زيارة جستر جازان لمركز أمل المستقبل بأبي عريش

من منطلق حرص الجمعية السعودية للتربية الخاصة “جستر منطقة جازان” لمد جسور التعاون فيما يخدم فئات التربية الخاصة ولتبادل الخبرات مع الجمعيات في نفس المجال وتعزيزاً للدور الحيوي للجمعيات الخيرية والتطوعية ؛ قامت الجمعية السعودية للتربية الخاصة جستر فرع منطقة جازان(القسم النسائي) بتنظيم زيارة إلى مركز أمل المستقبل للرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة بابي عريش التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الاربعاء 1440/5/24 ، بقيادة المنسقه الإعلامية بقسم العلاقات العامه والاعلام بجمعية جستر الاستاذة/ نعمه شامي وعدد من أعضاء الفريق التطوعي بالجمعية ، منهم اخصائية التغذية الإكلينيكية بمستشفى الامراض الصدريه : رقيه شامي ، ووكيله ثانوية العوق الفكري الاستاذة : عفاف صباغ ومنسوباتها ، وعدد من مشرفات وإداريات القيادات المدرسية بمكتب التعليم بمحافظة أبي عريش.
ثم قمن بجولة تفقديه لتعريف بأقسام المركز والخدمات المساندة بقيادة الأخصائية الاجتماعية الاستاذة / نهى القحطاني حيث أستمع الزوار لشرح مبسط عن أهداف المركز وأبرز انشطته وبرامجه الأجتماعية والثقافية وكيفية تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن جانب اخر أقيمت ورشه عمل مع عضو هئية التدريس بجامعة جازان الدكتورة / اسماء عبدالتواب الجمل بعنوان ” التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة علم وفن ” ثم تمت الإجابة على جميع الإستفسارات من قبل الحاضرات كما تم تزويدهن بالمطويات التعريفية بجمعية جستر وأنشطتها حيث عززت هذه الزيارة روح العمل التطوعي للفريقين.
وفي نهاية الزيارة قدمن أعضاء فريق جستر التطوعي شكرهن باسم الجمعية ممثلة في المدير التنفيذي لجمعية جستر جازان الأستاذ خالد الشبيلي لكافة منسوبات أمل المستقبل وعلى رأسهم مديرة المركز المتخصصة الاستاذة : امنه عقيلي، والمديرة العامة الاستاذة : جميلة الامير على حفاوة الأستقبال وكرم الضيافة وإتاحة فرصة اللقاء، والذي ختمن بدورهن بالشكر الجزيل لهذه الزيارة متمنيين ان تكون نواة إنطلاق لتعاون مثمر بين الفريقين تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.