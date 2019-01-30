في يومٍ ما سمعتُ مقولة تقول ” إنّ الغرب يخلدون أنفسهم بالعمار و أنّ العرب يخلدون أنفسهم بالشعر “
زرتُ الإمارات في دعوةٍ كريمة لحضور مهرجان الشارقة للشعر الشعبي برعاية سموّ حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي .
إحتفت الشارقة بنا شعراء وشاعرات من كافة الدول العربية بلا استثناء في اندماج ثقافي شعري لغوي تعرفنا فيه على هوية الشعراء والشاعرات من مختلف البيئات وعلى لهجاتهم ،فأصبح الجميع رسولاً يدعوا كل المجتمعين للتعرُّف على طفولته وشبابه و بلده وعلى طبيعة الحياة فيها من خلال الحرف فقط ؛ ذلك الحرف الذي أثرى معارف الكثيرين عن الآخر و قرّب الدول والقلوب .
شارقة الثقافة والشعر لطالما كانت قصيدةً جميلة يتغنى بها الشعراء ومازالوا ، ولطالما كانت أماً حنونة تدعم الشعر و رواده منذُ بداية هذا المهرجان قبل 15 سنة .
فيتهافت الشعراء حتى يخلدون أسمائهم في هذا الصرح بإنتاج دواوينهم الشعرية من خلاله ، وتتخلد الشارقة في قصائدهم وذاكراتهم .
لم أكن أعتقد أن أجد دولة تخلد نفسها بالعمار وبالشعر إلا حينما زرتُ الإمارات ؛ الدولة التي جمعت الخلود من شرقه و غربه .