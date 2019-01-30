الرئيسية حوادث صاعقة رعدية تقتل شقيقين أثناء هطول الأمطار في وادي المرير بخليص
توفي شابان شقيقان في العشرينيات من عمرهما؛ إثر تعرضهما لصاعقة رعدية في وادي المرير بمحافظة خليص التابعة لمنطقة مكة المكرمة مساء أول أمس الإثنين.
وقال أحمد الحليلي، أحد أقارب الشابين، وفقاً لـ”سبق”، إن الشقيقين كانا يتفقدان المواشي التابعة لوالدهما، ويبدو أنهما تعرّضا للصاعقة، مساء أمس، خلال فترة هطول الأمطار على محافظة خليص.
وأوضح الحليلي أن الفقيدين في العشرينيات من عمرهما، مشيراً إلى أنه تم نقلهما لمستشفى خليص تمهيداً لإنهاء إجراءات الدفن والصلاة.