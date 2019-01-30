صحة مكة تطلق النسخة الثانية من ماراثون مكة الصحي

مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي :
تقيم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مرثونها الثاني للجري والأول لسباق الدراجات الهوائية وذلك يوم السبت الموافق ١٤٤٠/٥/٢٧هـ الموافق٢٠١٩/٢/٢م بمشاركة عدة جهات ؛ منها أمانة العاصمة المقدسة وهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة وادارة الدفاع المدني بمكة وجامعة أم القرى والرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين والشركة الوطنية للمياه وإدارة تعليم مكة والشرطة والمرور بالعاصمة المقدسة ، وبتنظيم مؤسسة الخيمة لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات.
وأبانت صحة مكة المكرمة أن هذه الفعالية تأتي من منطلق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠؛ لتعزيز صحة المجتمع ورفع درجة الوعي بأهمية الرياضة والحركة الصحية التي ينتج عنها مجتمع صحي ، داعية أفراد المجتمع المكي والمهتمين للمشاركة في ماراثون مكة الصحي الثاني، مبينة بأن الشروط الواجب مراعاتها للمشاركة بالمارثون لجميع المسابقات والفئات العمرية وهي :
١- سباق الدرجات لسن ١٤سنه ومافوق مسافة ١٢ كيلو متر
٢-وماراثون الجري للاطفال من ٦-١٢سنة مسافة الجري للأطفال هي 600 متر
٣-ماراثون الجري للكبار من ١٣سنة ومافوق مسافة الجري ٦ كيلومتر
علماً بأن الحفل الختامي وتوزيع الجوائز سيكون بعد صلاة المغرب مباشرة في نفس اليوم.