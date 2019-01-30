فحص المخدرات للمتقدمين على الوظائف والزواج بالقنفذة

القنفذة – حمد العلوي :
افتتح الدكتور عبدالله الغروي وحدة مراقبة السموم والكيمياء والطب الشرعي بمبنى الشؤون الصحية الملحق وحيث أوضح المتحدث بالشؤون الصحية بالقنفذة إبراهيم المتحمي أن هذه الوحدة متخصصه تقدم خدماتها من خلال فحص المخدرات المتقدمين على الوظائف الحكومية والخاصة وفحص المخدرات للمقبلين على الزواج من طرف سعودي لغير سعودية واستقبال العينات من وزارة الداخلية وعينات المرضى وارسالها لمركز السموم بمكة.
حيث جهزت الوحدة بالأجهزة اللازمة والكادر الطبي والفني لعمل هذه الوحدة ونتطلع بالمرحلة القادمة لإضافة بعض الخدمات للتوسع في عمل الوحدة.