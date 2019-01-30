منتخب مرتزقة تنظيم الحمدين

عندما سأل مذيع قطري في قناة قطر الرسمية ضيفه عن عدم التشجيع الحار للمنتخب القطري وان هناك عدم شعور في اوساط الشارع القطري ان منتخب قطر قدم انجازا في كأس اسيا اجاب الضيف وهو فنان قطري بكل مرارة عندما تشجع منتخبك تشجع اخوك او ابن عمك او ابن بلدك لكن المنتخب كله اجانب، هذه الاجابة لخصت الحالة القطرية مسخرة العالم التي تدل علي تهميش النظام القطري لكل ابناء قطر والسؤال لماذا لا يلعب في منتخب قطر ابناء الشعب القطري؟
نظام قطر يصر علي ابعاد شعب قطر عن صناعة انجازات بلدهم واعطاء اموال الشعب القطري لمجموعة من المرتزقة ظنا من تنظيم الحمدين ان الولاء يمكن شراؤه بالمال لكن هذا غير صحيح لان هناك اشياء لاتشتري بالمال مثل الشرف والولاء والانتماء والوطنية لذلك يمكن ان نوصف ما حدث في كأس اسيا هو نصر زائف لقطر لان النصر الحقيقي هو ان يشارك ابناء قطر في صنع انجازات بلدهم ويشعر المواطن القطري ان له دور في انجازات بلاده اما ان تشتري كل شئ بالمال لن تكون قطر هنا دولة بل ستصبح شركة او مستعمرة احتلها تنظيم الحمدين وغيب الشعب صاحب الوطن الحقيقي عن صناعة انجازات بلده التي باعها تنظيم الحمدين اخيرا للسلطان المزيف اردوغان ونظام الملالي الارهابي.