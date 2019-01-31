البنوك السعودية توضّح كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الخدمات المصرفية

#ضريبة_القيمة_المضافة في الخدمات المصرفية

تطبق ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المباشرة للخدمات من أي عملية مصرفية، وليس لها علاقة بالمبلغ#البنوك_السعودية#لجنة_الاعلام_والتوعية_المصرفية pic.twitter.com/wHdiYfaBN0

— البنوك السعودية (@SaudiBanks) January 31, 2019