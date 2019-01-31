البنوك السعودية توضّح كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الخدمات المصرفية

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أكَّدت البنوك السعودية، اليوم الخميس، أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الخدمات المصرفية على الرسوم المباشرة للخدمات من أي عملية مصرفية، وليس لها علاقة بالمبلغ.

جاء ذلك في مقطع فيديو توضيحي، نشرته البنوك السعودية، حيث ضربت مثالاً يوضِّح أنه يتم احتساب 5% كضريبة قيمة مضافة من قيمة الضريبة العادية الـ 7% أو الـ 5% والتي لا تتعدّى قيمتها بضع هللات.

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