المبالغة في الاهتمام بصور الإنستغرام

الكاميرا من الأجهزة التي خدمت البشرية بشكل مذهل حيث تم استخدامها في إثبات الكثير من الحقائق وحفظ التاريخ واسترجاع الذكريات على مر العصور والأزمنة ولا زالت لها ذات الأهمية ، ومع تطور الزمن ووصوله لتاريخ 6أكتوبر 2010 وظهور التطبيق الذي يستخدمها بشكل رئيسي ( الإنستغرام ) ظهرت لها أهمية أخرى واستخدامات أخرى ، وهو بلا شك تطبيق جميل ومفيد ومُسلّي وساعد الكثير من الناس على تسهيل الحياة وزيادة الفرص فيها ، وأعتقد أن الهدف الرئيس المنشود بالضبط من اختراع هذا التطبيق هو التواصل لكن ماهو التواصل ؟ هل له تعريف مُحدّد ؟ أو هو كلمة عائمة كلٌّ يُعَرِّفها حسب فهمه واستخدامه لها ؟
أظُنّ أنها عائمة والدليل طريقة استخدام الناس لهذا التطبيق منهم من استخدمه في خدمة مشروعه أو منشأته ومنهم من خدمه هذا التطبيق في تخصصه ومجاله حيث سخر هذا التطبيق لخدمة الناس فيما يستطيعه ويقدر عليه ، وله استخدامات أخرى قد لا تخطر على بال ونُفاجأ بها ، لكن الاستخدام الشائع المكتسح والذي تليق به كل الكلمات الدالة على الكثرة والانتشار هو استخدامه للاستعراض استعراض الحياة بشكل عام حيث يتم تصوير المنزل ( الفخم ) والسيارة ( الكشخة ) والملابس الماركة ناهيك عن الإسراف والمبالغة في تصوير الأكل بل وحتى ( جسمه الرياضي ) ويكتب تحت الصورة كل أنواع الحكم التي يعرفها في حياته ، يضع كل أشكال الحياة المثالية من وجهة نظره ، ما الذي خلف الصورة ؟ ومن هو الذي خلف الصورة ؟ هل هذه الصورة هي جزء فعلاً من حياة مليئة بالثقة والإنجاز والتقدم المستمر ؟ أو هي صورة عن الحياة التي يتمناها لنفسه ؟ مامعنى الثقافة والحكمة تحت الصورة ؟ هل هي جزء من ( ديكور ) الصورة أم فعلاً طبّقها على نفسه وأفادته في حياته ؟
أم هي لتبيان الجزء المثقف في نفسه لإحساسه العميق بحاجته للاستعراض وعدم قدرته على منع نفسه ويريد أن يكتب هذه العبارات لتشفع له استعراضه ؟!
لو رأينا هؤلاء في الحقيقة هل ستكذب الصورة أم تصدق ؟ الابتسامة و( الكشخة ) أمر ثابت أو مؤقت ؟ الجواب الدقيق عن هذا السؤال عند الكاميرا إذ لها خاصية التقريب والتركيز على المراد إظهاره والبعد لرؤية الصورة كاملة مع الكواليس !
ولا أعجب منهم بقدر ما أعجب من الذين يتابعونهم بشغف وفضول منقطع النظير واستمتاعهم ( باللاشئ ) !
بقي أن أقول شكراً يا أخ كيفين سيستروم على تحقيق حالة من الرضا عن الذات والإشباع عن طريق الزيف الذي يضعونه الناس في اختراعك !