بعد تعطيل استمر 8 أشهر.. إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بـ 30 وزيراً

بعد تعطيل لتشكيل الحكومة لمدة طالت أكثر من 8 أشهر، أصدر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، مرسوماً بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري.
وتتكون الحكومة اللبنانية الجديدة من 30 وزيراً، بعد أن عرض رئيس الحكومة، سعد الحريري، التشكيلة الحكومية على الرئيس اللبناني، حيث ينهي اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة نحو تسعة أشهر من التشاحن حول توزيع المناصب الوزارية.
يُذكر أن هذه الحكومة هي الثالثة التي يرأسها الحريري، الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.