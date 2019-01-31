بعد نشره تغريدات مسيئة لاتحاد الكرة.. تغريم رئيس النصر مليون ريال وإيقافه مباراتين

الرئيسية رياضة بعد نشره تغريدات مسيئة لاتحاد الكرة.. تغريم رئيس النصر مليون ريال وإيقافه...
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عدة قرارات؛ منها إيقاف رئيس نادي النصر سعود آل سويلم مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها مليون ريال.
كما قرّرت اللجنة، تمديد مدة الإيقاف بحق آل سويلم إلى حين دفع كامل المبلغ وحرمانه دخول جميع الملاعب، وذلك لنشره 7 تغريدات مسيئة للاتحاد ورئيسه ولجانه وجهازه الإداري عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر”.
وغرّمت اللجنة لاعب نادي النصر عبدالرزاق حمد الله بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال، ورفضت دعوى ناديه بشأن طلب إلغاء الإنذار الصادر ضده.
ورفضت لجنة الانضباط كذلك احتجاج نادي القادسية على نادي الفتح بخصوص أهلية اللاعب محمد الفهيد، كما رفضت احتجاج نادي ضمك على نادي المجزل بخصوص مشاركة اللاعب عبدالرحمن السعيد، وأوقفت لاعب نادي القادسية أحمد يوسف زين مباراتين، وغرمته مبلغ (20.000) ريال.