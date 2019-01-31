“طيارون عاطلون” يروون معاناتهم مع شركات الطيران.. وأحدهم: أعمل “كابتن في كريم” بدل كابتن طيار

كشف طيارون عاطلون عن العمل معاناتهم في البحث عن الوظائف مع شركات الطيران، مشيرين إلى أنهم اضطروا للعمل في وظائف أخرى لا تناسب مؤهلاتهم حتى لا يظلوا عاطلين.

وذكر أحمد الغامدي أنه تخرج عام 2017 واجتاز اختبارات هيئة الطيران المدني وعادل رخص الطيران التي حصل عليها من أمريكا، وقدم أوراقه لشركات الطيران وطلبوا عدة اختبارات أخرى اجتازها أيضا، لكن الشركات تماطل في تحديد موعد لتدريبهم وتوظيفهم.

وأضاف أن شعوره لا يوصف عندما ركب الطائرة قادما من جدة لتصوير البرنامج وعلم أن قائدها ومساعده أجنبيان، مشيرا إلى أن رواتب الطيارين الأجانب أعلى من الطيارين السعوديين.

من جهته ذكر عمار نعيم أن عدد الطيارين العاطلين عن العمل قرابة 500 طيار اجتازوا اختبارات الطيران المدني، مضيفا أن الوظائف موجودة لكن الإشكالية في التدريب لأن تكلفته عالية.

وأبان نعيم أنه الآن يعمل كابتن في تطبيق كريم المتخصص في خدمة حجز سيارات الأجرة عبر التطبيقات الذكية، بدلاً من العمل ككابتن طائرة.

⁧#فيديو⁩ | أحمد الغامدي: أنا تخرجت عام 2017 واجتزت اختبار هيئة الطيران المدني بنجاح، وشركات طيران سعودية إذا تقدم لها السعودي يجيبون عليه بالإنتظار. ⁧#تم_والطيارون_العاطلون⁩ pic.twitter.com/EYi45PafLV — برنامج تم (@TammTalkShow) January 30, 2019

#فيديو | أحمد الغامدي: الطيارون السعوديون هم الأولى في التوظيف في البلد، وللأسف راتب الأجنبي أكثر من راتب السعودي. #تم_والطيارون_العاطلون pic.twitter.com/FTUHVQ63Oz — برنامج تم (@TammTalkShow) January 30, 2019