إذا كنت تمتلك هذه السيارة.. احذر فهي الأسهل اختراقًا

كشف تقرير نشره موقع “ويتش”، البريطاني المعني بأخبار التكنولوجيا عن سهولة اختراق السيارات التي تعمل بدون مفتاح.
واشار التقرير الى انه من بين 237 سيارة تم اختبارها، تم التمكن من فتح 230 سيارة، بينها فورد فوكس وفولكس فاجن جولف، باستخدام “تكنولوجيا المرحلات”.
ويأتي مصطلح “مرحل” نتيجة لاستخدام صندوق اتصال لاسلكي، وهو عبارة عن جهاز ينقل الإشارات لاسلكيًا من موقع إلى آخر، وإذا أراد شخصا ما سرقة سيارة بدون مفتاح، فليس عليه سوى أن يضع صندوق اتصال لاسلكي عند الباب الأمامي للمنزل “أو بالقرب من مكان مفتاح السيارة” وارسال الإشارة التي يصدرها المفتاح إلى صندوق اتصال لاسلكي ثان بالقرب من السيارة ما يمكنه من “خداع” السيارة لتعتقد أن المفتاح قريب منها وتفتح الأبواب.
واظهر تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” أن أكثر من نصف عدد السيارات المباعة سنويا والبالغ عددها 17 مليون سيارة، تعمل بدون مفتاح، والذي يعتبر في نظر العديد ميزة رائعة، تجعل من عملية الدخول وتشغيل السيارة أسرع وأسهل.