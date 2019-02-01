إعلامنا المنهوب..

ان توطين وتدريب الكادر الإعلامي في الوطن هدف ومسؤولية وطنية يجب أن نتكاتف جميعاً لتحقيقها ..
من أجل إيجاد وخلق كوادر وطنية إعلامية قادرة على مخاطبة الداخل والخارج .
والإعلامي السعودي لابد أن يكون لديه الحافز الذي يشجعه على المنافسة ويحثه على الحفاظ على موقعه كإعلامي..
وتكمن اهمية توطين الاعلام بعد ان اكتشفنا ان بعض القنوات المحسوبة على السعودية سيطر عليها عصابة من المرتزقه لا يهمهم هذا البلد ويختلفون عنا دينا وعرفا ..
هم عبـاد للمال سهل شرائهم للاساءه لنا ولا يعنيهم اسم وسمعة الوطن.
يصنعون ثغرات ينفذ منها أصحاب الأجندات الخفيه. كذلك يحجمون المواهب الوطنية الاعلامية كي لاتزاحمهم..
وشاهدنا ذلك في قضية “خاشقجي” كيف تعامل معها الإعلام المحسوب علينا وكأن القضية لا تعنيه ..ولاننسى فلم المديح اللي اصدرته احدى القنوات عن الارهابي حسن نصر الله..
يدسون السم بالعسل ويظهرون الشارع السعودي بشكل مخزي .وكاميراتهم لاترى التطور والنهضة ..فقط الحواري العشوائية .. ويظهرون السعودي وكأنه متخلف ويقدسون ابناء جلدتهم او من يدفع اكثر..انا لا اعمم فهناك اعلاميين عرب ساهموا في دعم وتطوير الاعلام المحسوب علينا..
ولكن كما يقال :
مايحك ظهرك مثل ظفرك..