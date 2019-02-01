الرابع من نوفمبر.. ذكرى مكافحة الفساد

الرابع من نوفمبر من عام 2017 هو يوم فارق وحساس وسيبقى عالقاً في ذاكرة السعوديين، إذ تشكلت فيه اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وهي اللجنة الأولى من نوعها في المملكة والتي عُنيت بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد، والتي انتهى عملها بعد مضي 453 يوماً ، كان صدى إنجازها عظيماً. كانت تلك اللجنة مشروعاً قومياً شارك فيه المواطن والمسؤول وقاد دفته ولي العهد، لم يكُن على أي حال مشروع شعارات أو أقوال، بل كان مشروعاً عملياً قضَت يداه مضاجع الفساد.
ميزة اللجنة أنها كانت صادقة وحازمة وشفافة، وعملية قبل كل ذلك، ولم يتميز عملها بالتفريق بين المواطن العادي أو المسؤول الكبير أو حتى الأمير، فكل من ثبت تلطخه بالفساد طالته اليد التي ضربت من حديد. وإن كان قد كُتِب للجنة النهاية، فلن يُكتَب للقضاء على الفساد نهاية.
ولعل النتائج العملية هي العلامة الفارقة في تلك اللجنة، انطلاقاً من مبدأ التسوية (أو استعادة المبالغ)، وهو الأمر الأكثر تأثيراً من حيث صداه الاقتصادي. فنحن نتحدث عن الأربعمائة مليار ريال التي استعيدت لخزينة الدولة، والتي تعادل ما يقارب 40% من الموازنة العامة لعام 2018 بل وتفوق مقدار العجز الفعلي لميزانية عام 2017 بمقدار 1.68% . ولم يقتصر عمل اللجنة على الأوجه الاقتصادية، بل كان لها أثراً نفسياً عميقاً شكَل مصدراً لردع المتطاولين على المال العام.
إن القضاء على الفساد ومحاربة أهله يعني التنمية، ويعني الازدهار، ويعني المضي قُدماً نحو الأفضل. إن اللجنة وإن كانت قد أنهت أعمالها، فإنها قد أرست دعائم الثورة على الفساد والمفسدين.
ونعود للرابع من نوفمبر، فنقول إنه اليوم الذي شهد فيه المجتمع بداية الحرب على الفساد، وهي حرب ذات صدى (عملي) لم تعترف بالشعارات أو الدعايات، بل كانت عملية شهدت لها النتائج الحقيقية. وسيبقى هذا التاريخ عالقاً في ذاكرتنا كسعوديين وسوف نتغنى به ونحتفل بذكراه كلما عاد.