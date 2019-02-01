العثور على جثة مواطن بجوار عمارة سكنية وبه آثار دماء في جدة.. والشرطة تحقق

الرئيسية حوادث العثور على جثة مواطن بجوار عمارة سكنية وبه آثار دماء في جدة.....
عثر رجال الشرطة بمحافظة جدة على مواطن متـوفى بجوار مبنى سكني وعليه آثار دمـاء، فيما بدأت التحقيقات في الواقعـة لمعرفة ملابساتها.
وأوضحت مصادر، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود جثـة ملقاة على الأرض بأحد الأحياء الجنوبية بجدة، وفقاً لـ”سبق”، وعند حضور رجال الأمن لموقع الحـادثة عثروا على مواطن متـوفى وعليه آثار دمـاء.
وبحسب المصادر فإن الشرطة شرعت في التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة المواطن.