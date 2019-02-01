المدينة.. السجن بين 15 إلى 20 عاماً على تشكيل عصابي امتهن السحر والاحتيال

أصدرت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة أحكاماً بالسجن تراوحت بين 15 إلى 20 عاماً على 14 شخصاً من جنسية إفريقية، امتهنوا تزوير العملات والاحتيال وإيهام ضحاياهم بالقدرة على جعل الأموال تتكاثر باستخدام السحر.
وأوضح مصدر، وفقاً لـ”الوطن”، أن شرطة المدينة تلقت بلاغات تفيد بتعرض مقدميها للنصب والاحتيال، ومن بينهم مواطن يملك أرضاً، أوهموه بأن أرضه تحتوي على كنوز كبيرة، وأنهم بمقدورهم جعل الأموال تتكاثر، طالبين منه تحويل مبالغ مقابل شيك بالدولار بأضعاف المبلغ، وتاجر آخر سيطروا عليه ودفعوه لتحول مبالغ لهم في أوقات متفاوتة.
وأضافت المصادر، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة، تابعت هذه البلاغات وغيرها، وكشفت إجراءاتها البحثية والجنائية عن تورط 14 شخصاً من جنسية إفريقية وتواجد بعضهم في جدة ومنطقة المدينة المنورة وبعض المناطق الأخرى، كما كشفت الطرق التي يتبعونها في احتيالهم على ضحاياهم.
وتابعت المصادر، أن الجهات الأمنية بادرت بإلقاء القبض عليهم وهم في حالة تلبس، ليقدموا في النهاية إلى المحكمة الجزائية بمنطقة المدينة، التي أصدرت بحقهم أحكاماً متفاوتة بالسجن تراوحت بين 15 إلى 20 عاماً.