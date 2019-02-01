فيديو وصور | إزالة تلوث نفطي قبالة شاطئ الشعيبية في مكة المكرمة

بدأت فرق تابعة للهيئة العامة للإرصاد وحماية بالبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إزالة تلوث بحري بمحاذاة شاطئ الشعيبة بمكة المكرمة، يتمثل في بقعة زيت بطول 300 متر وعرض نصف متر.
وأوضحت الهيئة، أن فرقها باشرت بلاغاً ورد مساء أمس الخميس من إدارة الاستجابة للحوادث البيئية التابعة لها، يفيد بوجود بقعة نفطية طافيه على البحر بمحاذاة شاطئ الشعيبة، وأتضح أنه زيت محركات خلفته إحدى الوسائط البحرية العابرة المجهولة.
باشرت فرق #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة فور وصول البلاغ بالتنسيق مع مركز الشعيبة بحرس الحدود للوقوف على البلاغ وتحديد نوع التلوث والمناطق المتأثرة#نرصد_ونحمي pic.twitter.com/Fn4B2RcwbE
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) February 1, 2019
وأضافت الأرصاد، أنها تعمل حالياً بالتنسيق والتعاون مع 9 جهات حكومية كل حسب اختصاصه لتنفيذ ما ورد في الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت أو المواد الضارة الأخرى.