فيديو وصور | إزالة تلوث نفطي قبالة شاطئ الشعيبية في مكة المكرمة

باشرت فرق #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة فور وصول البلاغ بالتنسيق مع مركز الشعيبة بحرس الحدود للوقوف على البلاغ وتحديد نوع التلوث والمناطق المتأثرة#نرصد_ونحمي pic.twitter.com/Fn4B2RcwbE

— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) February 1, 2019