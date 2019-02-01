فيديو وصور | إزالة تلوث نفطي قبالة شاطئ الشعيبية في مكة المكرمة

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بدأت فرق تابعة للهيئة العامة للإرصاد وحماية بالبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إزالة تلوث بحري بمحاذاة شاطئ الشعيبة بمكة المكرمة، يتمثل في بقعة زيت بطول 300 متر وعرض نصف متر.

وأوضحت الهيئة، أن فرقها باشرت بلاغاً ورد مساء أمس الخميس من إدارة الاستجابة للحوادث البيئية التابعة لها، يفيد بوجود بقعة نفطية طافيه على البحر بمحاذاة شاطئ الشعيبة، وأتضح أنه زيت محركات خلفته إحدى الوسائط البحرية العابرة المجهولة.

وأضافت الأرصاد، أنها تعمل حالياً بالتنسيق والتعاون مع 9 جهات حكومية كل حسب اختصاصه لتنفيذ ما ورد في الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت أو المواد الضارة الأخرى.

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