قصة مؤثرة لنمساوي يعيش في الدمام.. اعتنق الإسلام قبل 7 سنوات وتوفي وهو يصلي | فيديو

يدعو المكتب بالمغفرة للمهندس #هيرمان_بايمرو (نمساوي الجنسية82 عاما)المتوفى الاثنين الماضي، والذي أسلم في رمضان 1433هـ، على يد داعية المكتب،الشيخ محمد عالم، وقد كان ملتزما بتعاليم الدين الحنيف وداعية إلى الإسلام في من حوله ونحسبه خير ختام بإذن الله أن رحل وهو يصلي عشاء يومه الأخير pic.twitter.com/eet7YYClyu

— تعاوني الدمام (@iccdmm) January 31, 2019