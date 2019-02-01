قصة مؤثرة لنمساوي يعيش في الدمام.. اعتنق الإسلام قبل 7 سنوات وتوفي وهو يصلي | فيديو

توفي مقيم نمساوي يعيش في المملكة منذ أكثر من 40 عاماً، أثناء أدائه صلاة العشاء بمنزله بمدينة الدمام، الإثنين الماضي.
واعتنق النمساوي ويدعى “هيرمان بايمرو”، الإسلام في رمضان عام 1433هـ، وتوفي عن عمر ناهز 82 عاماً.
وأوضح مكتب الدعوة والإرشاد بالدمام أن “هيرمان” أسلم على يد داعية المكتب الشيخ محمد عالم، لافتاً إلى أنه كان ملتزماً بتعاليم الدين الحنيف وكان يدعو من حوله للإسلام.
ونشر المكتب مقطع فيديو للمقيم النمساوي يتحدث فيه عن قصة قدومه للمملكة واعتناق الإسلام.
يدعو المكتب بالمغفرة للمهندس #هيرمان_بايمرو (نمساوي الجنسية82 عاما)المتوفى الاثنين الماضي، والذي أسلم في رمضان 1433هـ، على يد داعية المكتب،الشيخ محمد عالم، وقد كان ملتزما بتعاليم الدين الحنيف وداعية إلى الإسلام في من حوله ونحسبه خير ختام بإذن الله أن رحل وهو يصلي عشاء يومه الأخير pic.twitter.com/eet7YYClyu
— تعاوني الدمام (@iccdmm) January 31, 2019