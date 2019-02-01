مدينة إيطالية تعلن حاجتها عن سكان مقابل 10 آلاف يورو.. وهذه هي الشروط

هناك اتجاه من قبل عدد من الدول الأوروبية لجذب عدد كبير من السكان للعيش بها، بعد أن هاجرها مواطنيها رغبًة في العيش بأماكن أخرى، وكانت إحدى المدن الإيطالية من بين هذه الدول التي أعلنت عن حاجتها لسكان.
فأعلن عمدة مدينة “لوكانا” التي تقع بين سويسرا وفرنسا، أنه في حاجة لسكان ومن يقرر الانتقال مع عائلته لهذه البلدة سيكون له راتب شهري يقدر بـ 10 آلاف يورو على مدار 3 سنوات، بحسب ما نشر موقع “سي إن إن “الأمريكي.
ووضعت البلدة شروطا للعيش هناك وهي أن تكون العائلة المتقدمة للعيش لديها طفل، وأن يكون الدخل السنوي للعائلة لا يقل عن 8650 يورو.
جدير بالذكر أن عدد السكان في المدينة تناقص من 7000 نسمة لـ 1500 نسمة، ويعود السبب في تناقصهم في تلك المدينة، هو بحث السكان عن مصانع كبرى في مدينة تورينو للعمل بها، بالإضافة إلى تزايد عدد الوفيات.