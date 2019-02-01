هل تجوز الرقية بالقرآن عن بُعد للمرضى؟.. الشيخ “الخثلان” يوضح | فيديو

أكد الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، أن رقية المرضى والمسحورين بالقرآن الكريم وهم بعيدون أمرٌ غير مشروع.
وقال الخثلان في رده على سؤال خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، حول مدى إمكانية رقية شخص لآخر وهو بعيد عنه ليس حاضراً، إنه على الراقي أن يتقيد بالضوابط الشرعية وألا يتوسع توسعاً يقع معه في المحظورات.
وأضاف أنه لابد أن يُرقي المريض وهو حاضر، وأما أن يرقي من بعيد فهو عمل غير مشروع، مشيراً إلى أن الرقية إذا كانت بالقرآن والسنة وبالأدعية المشروعة يكون لها تأثير على المريض والمسحور والذي به مَس ومصاب بأمراض أخرى أيضاً؛ كون القرآن كلام الله عز وجل وهو مبارك وفيه شفاء للناس.