إدارة الثروة الحيوانية تعلّق على مقطع الاستعراض بالذئب المقتول.. وتوضح العقوبة المنتظرة | فيديو

#فيديو

مواطن يستعرض بذئب قتيل بعد ربطه في مركبته، ومدير إدارة الثروة الحيوانية بالمنطقة الشرقية يصرح لـ #برنامج_ياهلا: تنتظره عقوبة كبيرة قد تصل إلى 50 ألف ريال!#خليجية pic.twitter.com/VFe7thueA1

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 1, 2019