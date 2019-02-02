إدارة الثروة الحيوانية تعلّق على مقطع الاستعراض بالذئب المقتول.. وتوضح العقوبة المنتظرة | فيديو

علق مدير إدارة الثروة الحيوانية بالمنطقة الشرقية دكتور عبد الجبار الرضا، على مقطع الفیديو المتداول لشخص ربط ذئباً بالسیارة بعد قتـله له، مؤكداً أن الشخص ستطاله عقـوبة كبيرة قد تصل إلى غرامة 50 ألف ريال والتشهير به.
وقال الرضا في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن ما قام به هذا الشخص لا يمثل المجتمع السعودي، والدليل هو الحملة التي ثـارت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن التعامل مع تلك الحالات يتم وفقاً لنظام الرفق بالحيوانات الذي صدر عام 1434هـ.
#فيديو
مواطن يستعرض بذئب قتيل بعد ربطه في مركبته، ومدير إدارة الثروة الحيوانية بالمنطقة الشرقية يصرح لـ #برنامج_ياهلا: تنتظره عقوبة كبيرة قد تصل إلى 50 ألف ريال!#خليجية pic.twitter.com/VFe7thueA1
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 1, 2019