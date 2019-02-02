“الجمارك”: المملكة استوردت 17 ألف طن من العسل العام الماضي.. بأكثر من 291 مليون ريال

قالت هيئة الجمارك إن المملكة استوردت أكثر من 17 ألف طن من العسل خلال العام الماضي 2018، بقيمة إجمالية بنحو 291.7 مليون ريال، وذلك لتغطية الطلب الكبير عليه في المملكة.
وأوضحت أنه تم استيراد هذه الكميات من 14 دولة في العالم، من أهمها اليمن، والإمارات، باكستان، وألمانيا، والأرجنتين، والأردن، والصين، وتركيا.
من جهته، أبان رئيس جمعية النحالين بالطائف مقبول الطلحي أن هناك العديد من التحديات التي تواجه إنتاج العسل المحلي، من بينها انتشار عمليات الغش في العسل، وندرة النحل ذي السلالة الجيدة، وقلة مراكز التدريب للنحالين.
وأكد أهمية دعم النحالين، وتحفيز الشباب للدخول والاستثمار في هذا المجال، لافتاً -وفقاً لصحيفة “الوطن”- إلى أن الدولة كانت قد وفرت قروضاً للنحالين في السابق ومن ثم أوقفتها لأجل إعادة دراستها، غير أنه تمت إعادتها عن طريق الجمعيات التعاونية.