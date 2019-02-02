الحلول الفردية تنتصر للأهلي ومدربه المتخبط

بصعوبة كبيرة استطاع لاعبو الاهلي انتزاع الفوز من الباطن المجتهد الذي كاد يخطف التعادل في اكثر من مناسبة مستفيدا من التخبط الفني لمدرب الاهلي واسلوب اللعب غير الواضح.. غير ان الحلول الفردية للاعبي الاهلي انهت اللقاء بهدفين لهدف.
سجل للأهلي سلمان المؤشر “30”، وعبد الفتاح عسيري “54”، وللباطن البرازيلي جونثان بتينس “41”، فيما أهدر له الغيني إسماعيل بانجور ركلة جزاء في الشوط الأول.
بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين خاصة من اصحاب الأرض الذين هددوا مرمى الأهلي لأكثر من مناسبة؛ لكن افتتاح التسجيل كان عن طريق الضيوف بواسطة سلمان المؤشر عند الدقيقة 30 مستفيداً من تمريرة زميله ديجانيني تافاريس، قبل أن يتمكن الباطن من العودة بهدف التعادل عن طريق البرازيلي جوناثان بيتنس عند الدقيقة 41.
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين أحتسب النرويجي سفين أودفار موين حكم المباراة ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية “الفيديو” ، لكن الغيني اسماعيل بانجورا أهدر فرصة التقدم، بعد أن تمكن محمد العويس من التصدي لكرة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
ومع بداية الضوط الثاني كثف الأهلي من هجماته على مرمى الباطن بغية احراز هدف التقدم وكان له ما أراد بواسطة عبد الفتاح عسيري والذي استفاد من الكرة المرتدة من الحارس البارزيلي إدريانو فاتشيني عند الدقيقة 54 انتهت عليه المباراة.. وشهدت الدقيقة 56 من عمر المباراة مشاركة القائد تيسير الجاسم بعد عودته للفريق من نادي الوحدة.
وسيحل الاهلي ضيفاً على الحزم الخميس المقبل، بينما يستضيف الباطن نظيره الهلال الجمعة ضمن الجولة الـ19 من الدوري المحلي.