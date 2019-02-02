“الحياة الفطرية” توجه مختصيها بمتابعة دلافين ظهرت على ساحل ذهبان | فيديو

تلقت #الهيئة_السعودية_للحياة_الفطرية بلاغا من قيادة القطاع الغربي لحرس الحدود عن تجمع أعداد كبيرة من الدلافين بالقرب من ساحل سياحي في منطقة ذهبان. وعلى الفور تم تشكيل غرفة عمليات للتعامل مع البلاغ وتوجه مختصون في الثدييات البحرية للموقع ومتابعة البلاغ إلى حين انتهاء الحالة. pic.twitter.com/GwvioT73iF

— الهيئة السعودية للحياة الفطرية (@saudiwildlife) February 2, 2019