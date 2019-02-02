“الحياة الفطرية” توجه مختصيها بمتابعة دلافين ظهرت على ساحل ذهبان | فيديو

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كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن تجمع أعداد كبيرة من الدلافين بالقرب من ساحل سياحي تابع لبلدية ذهبان على الساحل الغربي للمملكة.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغا من قيادة القطاع الغربي لحرس الحدود عن تجمع تلك الأعداد الكبيرة من الدلافين في ذلك الموقع، وعلى الفور تم تشكيل غرفة عمليات للتعامل مع البلاغ، وتوجه مختصون في الثدييات البحرية للموقع لمتابعة الوضع إلى حين انتهاء الحالة.

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