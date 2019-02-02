انطلاق بطولة كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل اليوم.. بمشاركة 237 فارسًا

انطلقت صباح اليوم السبت بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل بمشاركة 237 فارساً من 12 دولة، ضمن فعاليات شتاء طنطورة.
ويجري السباق الأغلى بالعالم الذي تبلغ قيمة جوائزه 15 مليون ريال، على مسافة 120 كيلومتراً، إذ يستغرق 8 ساعات مقسّمة على 4 أشواط، وذلك في مضماري “قرية فرسان” و”نادي العلا للفروسية”.
ويعيد ملتقى الفرسان ترسيخ الرابطة القوية بين العلا والخيل، بجعلها مركزًا ووجهة عالمية لبطولات رياضة الفروسية بمختلف تصنيفاتها.
ومن أبرز الفرق المشاركة في السباق الدولي، فريقا “MRM” و”M7″ للشيخ محمد بن راشد، وفريق “الريف” للشيخ طحنون بن زايد، وفريق “F3” للشيخ حمدان بن حمد، الفريق الملكي البحريني.
كما يشارك في سباق “الملك للقوة والتحمل”، فريق “المملكة” للأمير الوليد بن طلال، وفريق “الوثبة” للشيخ منصور بن زايد، وفريق “المغاوير” للشيخ هزاع بن زايد، إضافةً إلى فريق “الخليل” والفريق الفرنسي.