سكري القصيم يستفيق بسرعة ويقصف النصر بثلاثية

قدم التعاون خدمة كبيرة للهلال حينما عرقل منافسه على الصدارة النصر وكسبه بثلاثة اهداف لهدف في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
سجل للتعاون البرازيلي بيترولينا عند الدقيقة “17” والكاميروني تاومبا – ركلة جزاء-” 33″ و هيلدون – ركلة جزاء ” 77″ ، فيما سجل للنصر البرازيلي جوليانو ” 40″.
هذه النتيجة رفعت رصيد التعاون إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد النصر عند 37 نقطة في المركز الثاني.
وفي مباراة اخرى كسب القادسية نظيره الفيحاء بهدفين مقابل لا شيء .. مما زاد من وضع الفيحاء حرجا الامر الذي قد يؤدي الى اقالة مدربه.