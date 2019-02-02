شاهد.. “سامسونج” تكشف بالخطأ عن جوالها القابل للطي “جالاكسي إف”

أعلنت “سامسونج” أنها ستكشف في مؤتمر صحفي سينعقد في فبراير الجاري عن جوالها القابل للطي “جالاكسي إف” في حدث سيتم فيه الكشف أيضاً عن “جالاكسي إس 10″ و”إس 10 بلس” اللذين ظهرت تسريبات بشأنهما في الفترة الماضية.
ولكن الشركة الكورية الجنوبية عرضت اليوم بالخطأ فيديو لجوالها المرتقب “جالاكسي إف” القابل للطي، بحسب تقرير نشره موقع “بي جي آر”.
وبدا الجوال في الفيديو كحاسوب لوحي بشاشة كبيرة قابلة للطين ولكنه لا يشبه أي حاسوب لوحي طرحته “سامسونج” من قبل.
يُظهر الفيديو أن العرض الخارجي للجوال سيكون أكبر من التوقعات، وظهرت بعض الخواص التي يدعمها “جالاكسي إف” مثل الشاشة الكبيرة وتكنولوجيا الواقع الافتراضي التي تدعم ألعاب إلكترونية مثل “بوكيمون جو”.