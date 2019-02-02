فيديو | أمير المدينة ووزير الثقافة يتوجان الفائزين بسباق خادم الحرمين للقدرة والتحمل

الفائزين بالثلاث المراكز الأولى في سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة لمسافة 120كم :

1- الفارس سالم الكتبي من اسطبلات ام ٧

2- الفارس عبدالله المري من اسطبلات اف ٣

3- الفارس سيف المزروعي من اسطبلات ام ار ام pic.twitter.com/WzPSQRM6XN

— Dubai Racing Channel (@DubaiRacingTV) February 2, 2019