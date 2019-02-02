فيديو | أمير المدينة ووزير الثقافة يتوجان الفائزين بسباق خادم الحرمين للقدرة والتحمل

توّج أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم (السبت)، الفائزين بسباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، وذلك بحضور حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
والفائزون بالثلاثة مراكز الأولى في سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة لمسافة 120 كلم هم، الفارس سالم الكتبي والفارس عبدالله المري والفارس سيف المزروعي.
يُذكر أن البطولة انطلقت اليوم بمشاركة 237 فارساً من 12 دولة، وهي تُعد البطولة الأغلى في العالم بجوائز قيمتها 15 مليون ريال، وهي مقامة ضمن فعاليات شتاء طنطورة.
الفائزين بالثلاث المراكز الأولى في سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة لمسافة 120كم :
1- الفارس سالم الكتبي من اسطبلات ام ٧
2- الفارس عبدالله المري من اسطبلات اف ٣
3- الفارس سيف المزروعي من اسطبلات ام ار ام pic.twitter.com/WzPSQRM6XN
— Dubai Racing Channel (@DubaiRacingTV) February 2, 2019