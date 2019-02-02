قراءة في زيارة بومبيو إلى الشرق الأوسط

بدأ مايك بومبيو وزير الخارجية الامريكي زيارة الي الشرق الاوسط منذ عدة ايام وكانت البداية من الاردن وركز بومبيو علي الخطر الايراني وضرورة مواجهته واعلن عن استراتيجة ترامب تجاه الشرق الاوسط في خطاب القاه بومبيو بالجامعة الامريكية في العاصمة المصرية القاهرة.
زيارة بومبيو الي الشرق الاوسط للتأكيد علي الدور الامريكي في المنطقة واهميتها بالنسبة لادارة ترامب لاصلاح ما افسده الرئيس الامريكي السابق اوباما الذي اطلق يد نظام الملالي في دول المنطقة وساهم في ظهور ميليشات تابعة للملالي بالاضافة الي تنامي خطر التنظيمات الارهابية في الشرق الاوسط خلال ادارة اوباما التي ساهمت في تدمير دول مثل سوريا وليبيا واليمن والعراق ورغم تأكيد بومبيو علي اصلاح ما افسده اوباما الا ان قرار ترامب سحب القوات الامريكية من سوريا جعل البعض يشكك في استراتيجة الولايات المتحدة في مواجهة ايران الا ان بومبيو خلال هذة الزيارة اعلن عن اهتمام ادارة ترامب بالشرق الاوسط ومواجهة ايران وان الولايات المتحدة تسعي لتأسيس تحالف يجمع دول الخليج ومصر والاردن لمواجهة الخطر الايراني وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال بومبيو وزير الخارجية الامريكي انه سوف يتم عقد قمة دولية تركز علي الشرق الاوسط وتحديدا ايران الشهر المقبل ١٣، ١٤ فبراير القادم في بولندا.
من وجهة نظري استراتيجة ترامب في مواجهة ايران وميليشاتها لم تأتي بنتيجة قوية حتي الان رغم الاعلان عن تطبيق اشد العقوبات علي ايران، صحيح ان النظام الايراني اعترف بتأثير العقوبات علي الاقتصاد الايراني وخروج التظاهرات التي تطالب باسقاط النظام الا ان الولايات المتحدة لابد ان تطور من اساليب المواجهة مع طهران التي تهدد كل يوم بمواجهة الولايات المتحدة وتقوم بعمل مناورات عسكرية في عدد من الممرات المائية التي تشكل تهديدا للملاحة والتجارة الدولية واخر هذه التهديدات ارسال ايران قواتها الي غرب المحيط الاطلنطي.
عمليا من يتصدي للنظام الايراني في المنطقة المملكة العربية السعودية ولولا تصدي المملكة لايران وميليشاتها اصبحت المنطقة تحت النفوذ الايراني.
السعودية تواجه الخطر الايراني في اليمن والسعودية هي التي قامت بتأسيس التحالف العربي لمواجهة الحوثيين في اليمن والسعودية هي التي قامت بتأسيس تحالف الدول المطلة علي ساحل البحر الاحمر للتصدي لمحاولات ايران المستمرة بالسيطرة علي هذه الدول والسيطرة علي البحر الاحمر وباب المندب الذي حاولت ايران تعطيل الملاحة وتهديد التجارة فيه وهي التي تشجع الحوثيين علي عدم تسليم ميناء الحديدة الي الحكومة الشرعية اليمنية.
ترامب يثق في سياسية المملكة العربية السعودية ويشجع التحالفات التي انشأتها المملكة حتي لو كانت الولايات المتحدة تسعي الي تأسيس تحالف يجمع دول الخليج مع مصر والاردن الا ان السعودية سوف تظل الضمانة الحقيقة لامن دول الشرق الاوسط وكل الدول التي دخلت مع السعودية في تحالفات لحماية امن واستقرار الشرق الاوسط.